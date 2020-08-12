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12 августа 13:00
автор: Артур Гичунцев

Футболист «Барселоны» заболел коронавирусом

Его имя не уточняется.

В «Барселоне» зафиксировали случай заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующее заявление сделала пресс-служба каталонцев.

Также сообщается, что болезнь протекает бессимптомно. Игрок отправлен на самоизоляцию, а контактировавшие с ним, пройдут медицинское обследование.

Наконец, в пресс-службе уточнили, что спортсмен не контактировал с игроками первой команды, которая в данный момент находится в Лиссабоне.

Напомним, 14 августа «Барса» сыграет с «Баварией» в ¼ финала Лиги чемпионов. Встреча стартует в 22.00 мск.

источник: ФК «Барселона»
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