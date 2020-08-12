Гендиректор «Рубина»: Судьи должны объяснять тот или иной эпизод, а не смотреть в глаза и нести бред

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался после поражения от «Локомотива» (0:2) в первом туре РПЛ.

«Я хотел бы услышать мнение Калошина и Кашшаи по поводу судейства в нашем вчерашнем матче. Мы написали письмо с просьбой объяснить вчерашнее судейство. С утра ответа не пришло.

Зато пришло приглашение на КДК Леонида Слуцкого. Сейчас они еще и его дисквалифицируют. Меня не было в подтрибунке. Но насколько я знаю, судья спровоцировал Слуцкого.

Судьям нужно адекватно реагировать на просьбы участников футбольного матча объяснить тот или иной эпизод. А не смотреть в глаза и нести бред о чем-то другом. Естественно, в таком случае возможна негативная реакция со стороны тренера», – цитирует функционера Sport24.ru.

Напомним, тренер «Рубина» Леонид Слуцкий был удален по решению Иванова. Позже специалист заявил, что пытался выяснить у арбитра, почему он не назначил очевидный пенальти в ворота красно-зеленых.