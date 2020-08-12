Четыре игрока «Шахтера» – в символической сборной Лиги Европы

Пресс-служба УЕФА опубликовала символическую сборную по итогам ответных матчей ¼ финала Лиги Европы.
Состав выглядит так: Карл-Йохан Юнссон («Копенгаген»), Аарон Ван-Биссака («Манчестер Юнайтед»), Диего Годин («Интер»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Додо («Шахтер»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Марлос («Шахтер»), Эвер Банега («Севилья»), Тайсон («Шахтер»), Ромелу Лукаку («Интер»), Жуниор Мораес («Шахтер»).
Напомним, в полуфинале «Шахтер» сыграет с «Интером», а «Севилья» – с «Манчестер Юнайтед».
🔝 Команда недели #ЛигаЕвропы!— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 12, 2020
✔️ От @FCShakhtar - сразу четыре игрока: @jrmoraes10, @taisonfreda7, Марлос и Додо! 👏 pic.twitter.com/vAx61SCfi3