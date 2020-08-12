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12 августа 13:50
автор: Артур Гичунцев

Четыре игрока «Шахтера» – в символической сборной Лиги Европы

Команда пробилась в полуфинал, где сыграет против «Интера».

Пресс-служба УЕФА опубликовала символическую сборную по итогам ответных матчей ¼ финала Лиги Европы.

Состав выглядит так: Карл-Йохан Юнссон («Копенгаген»), Аарон Ван-Биссака («Манчестер Юнайтед»), Диего Годин («Интер»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Додо («Шахтер»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Марлос («Шахтер»), Эвер Банега («Севилья»), Тайсон («Шахтер»), Ромелу Лукаку («Интер»), Жуниор Мораес («Шахтер»).

Напомним, в полуфинале «Шахтер» сыграет с «Интером», а «Севилья» – с «Манчестер Юнайтед».

источник: UEFA (УЕФА)
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