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12 августа 14:10
автор: Артур Гичунцев

РФС сообщил, что Казарцев ошибочно назначил второй пенальти в ворота «Спартака»

В первом случае арбитр принял верное решение.

РФС опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии по матчу первого тура РПЛ «Спартак» – «Сочи» (2:2).

«Решение комиссии по эпизоду на 88-й минуте:

1. Признать ошибочным решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара, так как между футболистами Самюэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт.

2. Признать неверным решение видеопомощника Алексея Еськова о невмешательстве, так как ситуация является достаточно очевидной и требующей вмешательства VAR.

Решение комиссии по эпизоду на 14-й минуте:

1. Признать, что судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота ФК «Спартак».

2. Вмешательство VAR в эпизод на 14-й минуте не требовалось, поскольку нельзя утверждать, что судья допустил очевидную ошибку.

Решение по эпизоду на 40-й минуте:

Признать верным решение арбитра вынести предупреждение футболисту «Сочи» Сергею Терехову», – говорится в сообщении РФС.

источник: РФС
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