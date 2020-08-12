РФС сообщил, что Казарцев ошибочно назначил второй пенальти в ворота «Спартака»

РФС опубликовал итоги заседания экспертно-судейской комиссии по матчу первого тура РПЛ «Спартак» – «Сочи» (2:2).
«Решение комиссии по эпизоду на 88-й минуте:
1. Признать ошибочным решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара, так как между футболистами Самюэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт.
2. Признать неверным решение видеопомощника Алексея Еськова о невмешательстве, так как ситуация является достаточно очевидной и требующей вмешательства VAR.
Решение комиссии по эпизоду на 14-й минуте: