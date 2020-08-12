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12 августа 14:25
автор: Артур Гичунцев

Кечинов – о наказании для Широкова: Достаточно отстранения с «Матч ТВ»

Ранее известный футболист избил арбитра в матче любительских команд.

Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал скандальные события вокруг Романа Широкова.

«Думаю, что наказание справедливо и адекватно. Раз совершил такой поступок, то должен отвечать. Поэтому руководство канала поступило правильно. Все-таки на него смотрят, слушают его мнение, в том числе дети. А такие поступки никого не красят.

Думаю, такого наказания достаточно. Сейчас все по делу, человек не должен так себя вести, что бы там ни было. Нужно себя контролировать. Тем более это любительский уровень, не Лига чемпионов.

Широкову стоило проще к этому эпизоду отнестись, проигнорировать, как бы судья ни судил. Конечно, факторы разные бывают, возможно, рефери что-то ему сказал, но в любом случае нельзя так себя вести.

Широков – хороший футболист, кто-то на него равняется. Скорее всего, отношение к нему поменяется. В любом случае на пользу ему это не пойдет», – цитирует Кечинова RT.

Напомним, в матче любительских команд экс-игрок «Зенита» избил судью. Позже стало известно, что рефери попал в больницу и написал заявление в полицию.

Добавим, что Широков уже извинился за свой поступок и пожелал арбитру скорейшего выздоровления.

источник: «RT на русском»
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