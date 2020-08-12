Гильерме: Игнатьев бросился на меня с риском нанесения травмы (видео)

Голкипер «Локомотива» Марианато Гильерме поддержал решение судейской бригады не назначать пенальти в ворота москвичей после падения форварда «Рубина» Ивана Игнатьева.

«Сложная игра вчера! И один эпизод, который все обсуждают – непростой и очень неоднозначный.

Но если смотреть с этой точки зрения, становится ясно, что это не нарушение. Соперник, чувствуя, что потерял контроль над мячом, бросается на меня с риском нанесения травмы.

А вы как думаете? Это пенальти?» – написал вратарь в соцсети, выложив фрагмент спорной ситуации.