Владислав Радимов: Критика буде более мягкой, если Широков все поймет

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался в адрес Романа Широкова.

«Бросаться с кулаками на судью как минимум неправильно. А что касается отстранения, то это должно решать руководство «Матч ТВ». Наверное, оно посчитало, что в данный момент вокруг Романа не лучший фон.

Конечно, об этой ситуации будут говорить, потому что речь идет о публичной личности, никуда от этого не денешься. И Широков это должен понимать. Но в данном случае его есть за что осуждать.

Другое дело, чтобы он осознал и понял. Тогда, наверное, критика более мягкой будет. У нас же народ сначала осуждает, а потом смягчается. Что тут еще говорить? Человек поступил неправильно и плохо», – цитирует Радимова RT.

Напомним, в матче любительских команд экс-игрок «Зенита» избил судью. Позже стало известно, что рефери попал в больницу и написал заявление в полицию.