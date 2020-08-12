Петр Ян: У Гэтжи хороший уровень борьбы, но я думаю, что Хабиб с ним справится

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян дал прогноз на поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи.

«Я действительно считаю Гэтжи одним из самых опасных соперников для Хабиба, потому что у него хороший уровень борьбы, при этом есть бокс, удары ногами. Но я думаю, что Хабиб с ним справится.

Все говорят, что у Хабиба хорошая борьба, но забывают, что у него нестандартная борьба, он хорошо переводит зацепами, так что думаю, он справится с Гэтжи», – цитирует Петра Яна «Матч ТВ».

31-летний Нурмагомедов – чемпион UFC в легком весе. Он провел за всю карьеру 28 боев и одержал 28 побед. У 31-летнего Гэтжи – 22 победы и два поражения.

Добавим, что их бой состоится 25 октября и возглавит турнир UFC 254.