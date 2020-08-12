Анатолий Бышовец: Широков был хорошим игроком, но это не дает права избивать человека

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец рассказал о своем отношении к скандальным событиям вокруг Романа Широкова, произошедших в матче любительских команд.

Отметим, что после этого инцидента известный игрок был отстранен от работы с телеканала «Матч ТВ», где он выступал в качестве эксперта.

«Решение отстранить от работы на «Матч ТВ» правильно. Стоит учитывать положение, которое Широков занимает в обществе и в футболе. Оно обязывает его заниматься популяризацией здорового образа жизни, показывать положительный пример, которого нам сегодня не хватает.

Его поступок сложно оправдать. Здесь речь не идет о футбольных заслугах, а ведь он действительно был хорошим игроком. Это не дает права на избиение человека. Важно, чтобы он сам изменился и понял, что справедливость не всегда стоит искать любыми способами. Не считаю, что стоит говорить о более суровом наказании. Мы не можем его лишить того, что он имеет. А остальное будет зависеть от отношений, которые сложатся с потерпевшим», – цитирует специалиста RT.

Ранее стало известно, что рефери попал в больницу и написал заявление в полицию.