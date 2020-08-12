Бутковский покинул московский «Спартак»

Анзор Кавазашвили: Если Федун заставит Тедеско увести команду, то клуб будет серьезно оштрафован

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что московский клуб могут отчислить из РПЛ, если красно-белые решат увести команду с поля во время матча.