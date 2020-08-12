Бутковский покинул московский «Спартак»

Как сообщает пресс-служба «Спартака», российский специалист Михаил Бутковский оставил должность врача первой команды.
«ФК «Спартак-Москва» благодарит Михаила Бутовского за проделанную работу и профессионализм.
Спасибо, док! Успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении красно-белых.
Напомним, Бутковский начал работу в клубе летом 2019 года.
⚠️ Михаил Бутовский покидает «Спартак»— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 12, 2020
Спасибо, док! Успехов в дальнейшей карьере!https://t.co/HJUYLelEkR
источник: ФК «Спартак»