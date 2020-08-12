Шамиль Газизов: Вызывает недоумение позиция Калошина, отстаивавшего правоту в действиях Еськова

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал решения экспертно-судейской комиссии РФС поводу обоснованности назначения 11-метрового удара на 88-й минуте матча с «Сочи».

- Мы удовлетворены, что действия судьи Казарцева и его ассистента на VAR признаны ошибочными. Вместе с тем вызывает недоумение позиция господина Калошина в эфире Матч ТВ, где он отстаивал правоту в действиях Еськова, ссылаясь на протокол VAR, - цитирует Газизова «РИА Новости».

Напомним, что на 88-й минуте матча судья Василий Казарцев зафиксировал нарушение правил со стороны защитника Самюэля Жиго и назначил 11-метровый удар в ворота «Спартака».