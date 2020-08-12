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12 августа 16:27

Николай Левников: Комиссия единогласно решила, что нарушения в действиях Жиго не было

Решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано экспертно-судейской комиссией РФС ошибочным.

Глава экспертно-судейской комиссии РФС Николай Левников прокомментировал решения ЭСК РФС поводу обоснованности назначения 11-метрового удара в ворота «Спартака» на 88-й минуте матча с «Сочи».

- Комиссия единогласно решила, что нарушения не было. В момент удара по воротам Жиго не делал никаких действий – не вступал в единоборство, а блокировал мяч. На записи хорошо видно, что он блокирует мяч, а затем происходит игровое столкновение, которое обоим футболистам трудно было его избежать. Необходимо было продолжить игру. VAR, мы посчитали, что должен был вмешаться, так как, по мнению комиссии, это была очевидная ошибка арбитра, - рассказал сказал Левников, слова которого приводит официальный сайт РФС.

Напомним, что на 88-й минуте матча судья Василий Казарцев зафиксировал нарушение правил со стороны защитника Самюэля Жиго и назначил 11-метровый удар в ворота «Спартака».

источник: РФС
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