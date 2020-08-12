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12 августа 16:42

Анзор Кавазашвили: Если Федун заставит Тедеско увести команду, то клуб будет серьезно оштрафован

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что московский клуб могут отчислить из РПЛ, если красно-белые решат увести команду с поля во время матча.

- Если Тедеско уйдет вместе с командой, ему просто запретят работать со «Спартаком» за провокационную выходку. Если Федун его заставит увести команду с матча, то клуб будет серьезно оштрафован деньгами и техническим поражением. Конечно, владелец «Спартака» может сказать, что его не волнует сумма штрафа, но им он может не отделаться – команду могут отчислить из лиги, - передает слова Кавазашвили «РИА Новости».

Напомним, что в среду владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что не будет снимать команду с чемпионата России, однако обещал снять команду в случае продолжения «судейской травли».

источник: «РИА Новости»
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Анзор Кавазашвили: Если Федун заставит Тедеско увести команду, то клуб будет серьезно оштрафован
Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что московский клуб могут отчислить из РПЛ, если красно-белые решат увести команду с поля во время матча.
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