Анзор Кавазашвили: Если Федун заставит Тедеско увести команду, то клуб будет серьезно оштрафован

- Если Тедеско уйдет вместе с командой, ему просто запретят работать со «Спартаком» за провокационную выходку. Если Федун его заставит увести команду с матча, то клуб будет серьезно оштрафован деньгами и техническим поражением. Конечно, владелец «Спартака» может сказать, что его не волнует сумма штрафа, но им он может не отделаться – команду могут отчислить из лиги, - передает слова Кавазашвили «РИА Новости».

Напомним, что в среду владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что не будет снимать команду с чемпионата России, однако обещал снять команду в случае продолжения «судейской травли».