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12 августа 20:50

Сергей Юран: Не исключено, что продолжу карьеру в Португалии

Бывший главный тренер «Химок» рассказал о вариантах продолжения карьеры.

- Не исключено, что продолжу карьеру в Португалии, поскольку хорошо знаю футбол в этой стране, да и португальский, можно сказать, мой второй родной язык. Но, конечно, хотелось бы остаться в России, потому что хочется именно здесь добиться серьёзного результата, - передает слова Юрана News.ru.

Напомним, в минувшем сезоне «Химки» под руководством Юрана пробились в РПЛ, заняв второе место в первенстве ФНЛ, а также дошли до финала Кубка страны, где проиграли «Зениту» (0:1). Однако, 1 августа пресс-служба подмосковного клуба объявила об уходе Юрана с поста главного тренера команды.

источник: News.ru
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