Сергей Юран: Не исключено, что продолжу карьеру в Португалии

- Не исключено, что продолжу карьеру в Португалии, поскольку хорошо знаю футбол в этой стране, да и португальский, можно сказать, мой второй родной язык. Но, конечно, хотелось бы остаться в России, потому что хочется именно здесь добиться серьёзного результата, - передает слова Юрана News.ru.

Напомним, в минувшем сезоне «Химки» под руководством Юрана пробились в РПЛ, заняв второе место в первенстве ФНЛ, а также дошли до финала Кубка страны, где проиграли «Зениту» (0:1). Однако, 1 августа пресс-служба подмосковного клуба объявила об уходе Юрана с поста главного тренера команды.