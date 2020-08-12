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12 августа 21:03

Левников рассудит «Локомотив» и «Краснодар», Турбин – «Спартак» и «Ахмат»

Судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым обслужит матч 2-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Краснодаром».

«Арсенал» (Тула) - «Уфа» (Уфа): судья - Сергей Лапочкин; VAR - Виталий Мешков; инспектор - Александр Гончар.

«Сочи» (Сочи) - «Химки» (Московская область): судья - Сергей Карасев; VAR - Артем Любимов; инспектор - Владимир Енютин.

«Спартак» (Москва) - «Ахмат» (Грозный): судья - Евгений Турбин; VAR - Станислав Васильев; инспектор - Сергей Мартынов.

«Динамо» (Москва) - «Ротор» (Волгоград): судья - Игорь Панин; инспектор - Сергей Французов.

«Рубин» (Казань) – «Урал» (Екатеринбург): судья - Алексей Сухой; VAR - Алексей Матюнин; инспектор - Николай Левников.

ЦСКА (Москва) - «Тамбов» (Тамбов): судья - Владимир Москалев; VAR - Михаил Вилков; инспектор - Вячеслав Харламов.

«Локомотив» (Москва) - «Краснодар» (Краснодар): судья - Кирилл Левников; VAR - Владислав Безбородов; инспектор - Александр Колобаев.

«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Зенит» (Санкт-Петербург): судья - Павел Кукуян; VAR - Сергей Карасев; инспектор - Юрий Баскаков.

источник: РФС
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