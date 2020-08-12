Левников рассудит «Локомотив» и «Краснодар», Турбин – «Спартак» и «Ахмат»

«Арсенал» (Тула) - «Уфа» (Уфа): судья - Сергей Лапочкин; VAR - Виталий Мешков; инспектор - Александр Гончар.
«Сочи» (Сочи) - «Химки» (Московская область): судья - Сергей Карасев; VAR - Артем Любимов; инспектор - Владимир Енютин.
«Спартак» (Москва) - «Ахмат» (Грозный): судья - Евгений Турбин; VAR - Станислав Васильев; инспектор - Сергей Мартынов.
«Динамо» (Москва) - «Ротор» (Волгоград): судья - Игорь Панин; инспектор - Сергей Французов.
«Рубин» (Казань) – «Урал» (Екатеринбург): судья - Алексей Сухой; VAR - Алексей Матюнин; инспектор - Николай Левников.