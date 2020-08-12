Юрий Семин - Фарфану: Спасибо за пережитые вместе счастливые моменты

«Встречался с Джеффом. Он улетает. Удачи тебе, мой друг .Спасибо за пережитые вместе счастливые моменты! Продолжай играть, сил у тебя много!» - написал Семин в своем инстаграме.

Напомним, что 5 августа «Локомотив» объявил, что перуанский форвард покинул московскую команду в связи с истечением срока контракта. Перуанец перешел в «Локомотив» в январе 2017 года. Всего за московский клуб он провел 69 матчей, забил 25 голов и отдал 12 результативных передач.

Отметим, что из-за травмы колена, полученной в сентябре 2019 года, Фарфан пропустил почти целый год.