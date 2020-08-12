Андрей Червиченко: Судьи ничего не боятся, поэтому выносить им какое-то предупреждение бесполезно

- Люди хотят поговорить с судьями, потому что то, что те творят, уму непостижимо. То, что судьи непрофессиональны или предвзяты – это очевидно. С ними надо разбираться. Либо дать пинка, либо что-то еще сделать. Они ничего не боятся, поэтому выносить им какое-то предупреждение бесполезно, - приводит слова Червиченко «РИА Новости».

Напомним, что в среду экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибку главного арбитра матча между «Спартаком» и «Сочи» (2:2) Василия Казарцева в эпизоде с назначением второго пенальти в ворота красно-белых. Также комиссия признала неверным решение видеопомощника Алексея Еськова о невмешательстве, так как ситуация является достаточно очевидной и требующей вмешательства VAR.