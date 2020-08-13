Гасперини - о вылете «Аталанты» из ЛЧ: Пропускать в добавленное время всегда больнее

Главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини поделился эмоциями после поражения от «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Самое большое сожаление в том, что мы были так близки к успеху. Конечно, по-прежнему остается удовлетворение от того, как мы провели кампанию в Лиге чемпионов. Могу только поблагодарить ребят за все, что они сделали в этом сезоне.

Мы могли бы пропустить раньше от «ПСЖ», и может быть, так было лучше, потому что пропускать в добавленное время всегда больнее», — цитирует Гасперини Sky Sport Italia.

Напомним, футболисты «Аталанты» проиграли «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 1:2. В составе победителей отличились Маркиньос (90-я минута) и Эрик Шупо-Мотинг (90+3), у итальянского клуба точным ударом отметился Марио Пашалич (26).

Добавим, что в полуфинале турнира «ПСЖ» сыграет с победителем матча «РБ Лейпциг» - «Атлетико», который состоится 13 августа в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе».