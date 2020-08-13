Тухель - о победе над «Аталантой»: Результат справедлив, но и без удачи не обошлось

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал победу своей команды над «Аталантой» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Сегодня день рождения клуба — ему 50 лет, и мы этот юбилей точно не забудем. Люди со стороны не понимают, насколько сложно достичь этих целей, пусть это кажется легким с такой хорошей командой.

Было очень сложно подготовить команду. Без матчей у нас не было игрового ритма. Для меня это заслуженная победа, но, если забиваешь так поздно, то и без удачи не обошлось», - цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

Напомним, футболисты «Аталанты» проиграли «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 1:2. В составе победителей отличились Маркиньос (90-я минута) и Эрик Шупо-Мотинг (90+3), у итальянского клуба точным ударом отметился Марио Пашалич (26).

Добавим, что в полуфинале турнира «ПСЖ» сыграет с победителем матча «РБ Лейпциг» - «Атлетико», который состоится 13 августа в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе».