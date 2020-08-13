У Смолова в Барселоне украли часы стоимостью 300 тысяч евро

Нападающий Федор Смолов стал жертвой грабителей в Барселоне.

Как сообщает издание El Caso, россиянин был ограблен 19 июля после гостевого матча «Сельты» против «Эспаньола» (0:0). Во время отдыха у Смолова были украдены часы, стоимость которых оценивается в 300 тысяч евро.

Напомним, Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», выступал за «Сельту» на правах аренды с января 2020 года. В 14 проведенных матчах нападающий забил два гола. Россиянин огорчил «Реал» и «Барселону».

После окончания аренды Смолов вернулся в «Локомотив».