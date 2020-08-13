Неймар: Даже мысли не допускал, что «ПСЖ» вернется домой уже завтра

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, что не сомневался в победе своей команды над «Аталантой» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Даже мысли не допускал, что мы вернемся домой уже завтра. Мы стремились лишь к одному — пройти в полуфинал. Нам нужно исправить ошибки и провести еще одну отличную игру. У нас очень сильная команда, настоящая семья, которая верит, что нас невозможно выбить», — цитирует бразильца пресс-служба УЕФА.

Напомним, футболисты «Аталанты» проиграли «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 1:2. В составе победителей отличились Маркиньос (90-я минута) и Эрик Шупо-Мотинг (90+3), у итальянского клуба точным ударом отметился Марио Пашалич (26).

Добавим, что в полуфинале турнира «ПСЖ» сыграет с победителем матча «РБ Лейпциг» - «Атлетико», который состоится 13 августа в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе».