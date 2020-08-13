ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
13 августа 11:09
автор: Юрий Нечаев

Неймар: Даже мысли не допускал, что «ПСЖ» вернется домой уже завтра

Парижский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, что не сомневался в победе своей команды над «Аталантой» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Даже мысли не допускал, что мы вернемся домой уже завтра. Мы стремились лишь к одному — пройти в полуфинал. Нам нужно исправить ошибки и провести еще одну отличную игру. У нас очень сильная команда, настоящая семья, которая верит, что нас невозможно выбить», — цитирует бразильца пресс-служба УЕФА.

Напомним, футболисты «Аталанты» проиграли «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 1:2. В составе победителей отличились Маркиньос (90-я минута) и Эрик Шупо-Мотинг (90+3), у итальянского клуба точным ударом отметился Марио Пашалич (26).

Добавим, что в полуфинале турнира «ПСЖ» сыграет с победителем матча «РБ Лейпциг» - «Атлетико», который состоится 13 августа в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе».

источник: UEFA (УЕФА)
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Турнир WTA в Лексингтоне: теперь без россиянокНеудивительные особенности. Новые черты чемпионата РПЛ, становящиеся привычнымиВ России представят седан Optima нового поколения от компании KiaНе поверите, что заявил Тихонов о драке Широкова с судьейТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикини
«Ливерпуль» представил выездную форму на следующий сезон (фото)
Техническим партнером клуба является компания Nike.
13.08.2020 11:18
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Неймар: Даже мысли не допускал, что «ПСЖ» вернется домой уже завтра
Парижский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
13.08.2020 11:09
Футбол
автор: Юрий Нечаев
У Смолова в Барселоне украли часы стоимостью 300 тысяч евро
Нападающий пол года играл в Испании на правах аренды.
13.08.2020 10:27
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Стало известно, кто из игроков «Барселоны» заразился коронавирусом
Команда продолжает подготовку к четвертьфиналу Лиги чемпионов.
13.08.2020 10:16
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Тухель - о победе над «Аталантой»: Результат справедлив, но и без удачи не обошлось
Решающие матчи турнира проходят в Португалии.
13.08.2020 10:02
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Гасперини - о вылете «Аталанты» из ЛЧ: Пропускать в добавленное время всегда больнее
Решающие матчи турнира проходят в Португалии.
13.08.2020 09:34
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«ПСЖ» пробился в полуфинал ЛЧ, забив «Аталанте» дважды за три минуты
Футболисты «Аталанты» проиграли «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
12.08.2020 23:56
Футбол
«Рейнджерс» обыграл «Сент-Джонстон», одержав третью победу на старте чемпионата
Футболисты «Рейнджерс» переиграли «Сент-Джонстон» в домашнем матче 3-го тура чемпионата Шотландии со счетом 3:0.
12.08.2020 23:38
Футбол
Андрей Червиченко: Судьи ничего не боятся, поэтому выносить им какое-то предупреждение бесполезно
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил работу арбитров в чемпионате России.
12.08.2020 22:49
Футбол
Юрий Семин - Фарфану: Спасибо за пережитые вместе счастливые моменты
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о встрече с бывшим форвардом железнодорожников Джефферсоном Фарфаном.
12.08.2020 22:32
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика