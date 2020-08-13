«РБ Лейпциг» и «Атлетико» сегодня сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов

Сегодня «РБ Лейпциг» и «Атлетико» встретятся в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

На предыдущей стадии турнира оба соперника преодолели сопротивление английских клубов. «РБ Лейпциг» по сумме двух матчей оказался сильнее «Тоттенхэма», а «Атлетико» смог обыграть действующего победителя турнира «Ливерпуль».

Для немецкой и испанской команды это будет первая очная встреча в истории. Победитель этого противостояния в полуфинале сыграет с «ПСЖ».

Напомним, в прошлом сезоне «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов не играл, а мадридцы в 1/8 финала уступили «Ювентусу».

Встреча «РБ Лейпциг» - «Атлетико» состоится сегодня, 13 августа на стадионе Jose Alvalade (Лиссабон, Португалия). Начало - в 22:00 по московскому времени.