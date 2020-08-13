Юлиан Нагельсманн: Можете быть уверены, «РБ Лейпциг» даст бой «Атлетико»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

«Мадридцы имеют намного больше опыта игры в Лиге чемпионов, однако сейчас все решится в одном поединке. Команды находятся в равных условиях, ведь никто не привык к такому формату. Можете быть уверены, наша команда даст бой «Атлетико», - приводит слова Нагельсманна пресс-служба УЕФА.

Напомним, на предыдущей стадии турнира оба соперника преодолели сопротивление английских клубов. «РБ Лейпциг» по сумме двух матчей оказался сильнее «Тоттенхэма», а «Атлетико» смог обыграть действующего обладателя трофея «Ливерпуль». Победитель сегодняшнего матча в полуфинале сыграет с «ПСЖ».

Встреча «РБ Лейпциг» - «Атлетико» состоится сегодня, 13 августа на стадионе Jose Alvalade (Лиссабон, Португалия). Начало - в 22:00 по московскому времени.