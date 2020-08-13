«Локомотив» официально объявил о переходе Райковича

«Локомотив» объявил о подписании контракта с защитником Слободаном Райковичем.
Соглашение рассчитано на один год, сообщает пресс-служба клуба.
Слободан Райкович перешёл в «Локомотив» 🙌🏻— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 13, 2020
Соглашение с защитником рассчитано на один год ✍🏻
Слободан будет играть под номером 4️⃣1️⃣
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3 августа истек контракт Райковича с итальянской «Перуджей». В минувшем сезоне 31-летний защитник провел за клуб 12 матчей, не отметившись результативными действиями.