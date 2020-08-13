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13 августа 13:11
автор: Юрий Нечаев

«Локомотив» официально объявил о переходе Райковича

Защитник будет выступать под номером 41.

«Локомотив» объявил о подписании контракта с защитником Слободаном Райковичем.

Соглашение рассчитано на один год, сообщает пресс-служба клуба.

3 августа истек контракт Райковича с итальянской «Перуджей». В минувшем сезоне 31-летний защитник провел за клуб 12 матчей, не отметившись результативными действиями.

В активе футболиста 19 игр в составе сборной Сербии.

Дебютировать за новую команду защитник сможет 15 августа. Во втором туре РПЛ «Локо» на своем поле сыграет с «Краснодаром».

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