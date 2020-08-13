Президент «ПСЖ»: Неймар и Мбаппе никогда не покинут Париж

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи после победы в четвертьфинале Лиги чемпионов над «Аталантой» (2:1) заявил, что нападающие Килиан Мбаппе и Неймар никогда не покинут парижский клуб.

«Великолепный вечер. Нам нужно было выйти в полуфинал, чтобы поменять свой менталитет. Я горжусь командой.

Мбаппе и Неймар входят в список лучших игроков мирового футбола. Могу сказать, что они останутся в Париже. Неймар и Килиан никогда не покинут «ПСЖ», - заявил руководитель в интервью RMC Sport.

Напомним, 21-летний Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2018 году. За клуб в общей сложности он провел 122 матча, в которых забил 90 голов и сделал 51 результативную передачу.

28-летний Неймар играет в Париже с 2017 года. В его активе 70 забитых мячей и 40 голевых передач в 83 сыгранных встречах.