Доменико Тедеско: Федун любит «Спартак». Он очень эмоционально реагирует на происходящее

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем второго тура РПЛ прокомментировал угрозу владельца красно-белых Леонида Федуна снять команду с чемпионата.

«Президент очень любит «Спартак». Порой он очень эмоционально реагирует на происходящее. Вы знаете, сколько сил он вложил в эту команду. Считаю, для такого высказывания произойти со «Спартаком» должно было нечто неординарное. Что касается нас, мы продолжаем работать, несмотря на ситуацию вокруг. Нам нужно двигаться от игры к игре», - сказал Тедеско.

Напомним, в первом туре РПЛ «Спартак» и «Сочи» сыграли вничью 2:2. Москвичи вели по ходу матча 2:0, но гости смогли отыграться благодаря двум спорным пенальти. Второй мяч сочинцы забили на 90-й минуте.

После матча Федун заявил, что снимет команду с чемпионата.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Ахмат». Встреча состоится 14 августа.