Новый сезон АПЛ стартует 12 сентября

Английская Премьер-лига опубликовала расписание сезона-2020/21.

Чемпионат Англии стартует 12 сентября. Последний тур планируется провести 23 мая следующего года.

📅 The Premier League can announce the scheduled dates for the 2020/21 season



Find out when all the Matchweeks will be played this #PL season: https://t.co/alJNb5JMwo pic.twitter.com/9YFvGtXFs3