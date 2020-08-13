Анатолий Бышовец: Матчи ЛЧ - единственный фактор, способный определить возможности игроков «Зенита»

- Матчи Лиги чемпионов - единственный фактор, который может определить возможности игроков «Зенита». Надо быть готовым к Лиге чемпионов. Хотя очень многое будет зависеть от того, с кем будет соперничать команда Семака в главном еврокубковом турнире, - приводит слова Бышовца «Спорт уик-энд».

Ранее Бышовец рассказал, кто мог бы усилить «Зенит» перед выступлением в Лиге чемпионов, отметив, что «Зениту» нужен «игрок, который бы осмысленно преодолевал пространство с мячом, без мяча».

Напомним, что «Зенит» начет свое выступление в Лиге чемпионов с группового этапа, а при жеребьевке клуб из Санкт-Петербурга попадет в первую корзину.