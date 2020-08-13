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13 августа 16:44

Анатолий Бышовец: Деньги на приобретение Кокорина выброшены впустую

Заслуженный тренер СССР считает, что уровень и возможности игроков «Зенита» можно будет определить только по матчам в Лиге чемпионов.

- Проблема «Спартака» в том, что они ищут причины во вне, ищут усиление в игроках, смене руководства. А ведь причина на поверхности. Это сама структура, принципы работы и профессиональность. И хотя говорят, что «Спартак» не имеет отношения к «Химкам», но мы видим, кто назначается в подмосковный клуб. При этом красно-белые причисляют себе какие-то лавры по приобретения секонд-хэнда…

- Вы имеете в виду Кокорина?
- Да, за большие деньги, с бонусом и зарплатой. И ведь эти деньги впустую выброшены. Кто-то думает, что это приведет к результату, к чемпионству, но..., - приводит слова Бышовца «Спорт уик-энд».

Ранее стало известно, что Кокорин, пропустивший из-за травмы первый матч сезона с «Сочи», не сыграет в матче 2-го тура РПЛ против «Ахмата» и возможно пропустит игру с «Уфой».

Напомним, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем второго тура чемпионата России против «Ахмата» говоря о состоянии здоровья Кокорина, отметил, что ему сложно сказать, когда именно нападающий вернется в строй.

источник: «Спорт уик-энд»
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