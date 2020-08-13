Александр Алаев: VAR работает не так, как мы все ожидали, но на это есть объективные причины

- При старте случились резонансные судейские ошибки, при этом, на мой взгляд, большинство матчей были проведены на нормальном уровне. Самые большие сложности сейчас связаны с использованием системы VAR. Она работает не так, как мы все ожидали, и на это есть объективные причины, - приводит слова Алаева «РИА Новости».

Напомним, «Спартак» и «Сочи» сыграли вничью в матче 1-го тура РПЛ со счетом 2:2. Москвичи вели по ходу встречи со счетом 2:0, но гости смогли отыграться благодаря двум пенальти, второй из которых «Сочи» забил на 90-й минуте. После окончания встречи глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что в случае с назначением второго 11-метрового удара арбитры допустили ошибку.

В среду стало известно, что решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано экспертно-судейской комиссией РФС ошибочным. Также было признано неверным решение видеопомощника Алексея Еськова о невмешательстве, так как «ситуация является достаточно очевидной и требующей вмешательства VAR».