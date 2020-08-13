Артуро Видаль: Левандовски неутомим и очень опасен, но мы готовы его остановить

- Левандовски необычен: он неутомим и очень опасен. Я был рядом с ним два года и наблюдал, как он растет, видел, как он тренировался и развивался. Остановить его будет сложно, но мы готовы. Левандовски сложно сравнивать с Месси, Лео с другой планеты. Даже если Левандовски - лучший нападающий в мире, их очень сложно сравнивать, - цитирует Видаля пресс-служба УЕФА.

Добавим, что завтра в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» состоится матч ¼ финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Баварией».