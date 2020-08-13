Кике Сетьен: Думаю, что Левандовски не дотягивает до уровня Месси

- Левандовски - великолепный игрок, но я думаю, что он не дотягивает до уровня Месси. Полагаю, это очевидно. Это правда, что он переживает фантастический момент, он забил 13 голов в Лиге чемпионов, и ему хорошо помогают партнеры по команде. Лео тоже переживает отличный период, как мы видели в матче с «Наполи». Хорошо, что эти игроки выйдут на поле, и мы сможем наслаждаться их игрой, - цитирует Сетьена пресс-служба УЕФА.

Добавим, что завтра в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» состоится матч ¼ финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Баварией».