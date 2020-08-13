Наиль Умяров: Всегда смотрим на свою игру, о судействе в команде говорим в меньшей степени

- Хотели победить, начать сезон с победы, обидно, что не получилось. Конечно, в первую очередь мы смотрим на себя, не забили свои моменты, не реализовали несколько подходов в первом тайме и во втором, но нужно двигаться дальше, нужно смотреть вперед и побеждать в уже следующем матче. Мы всегда смотрим на свою игру, о судействе в команде мы говорим в меньшей степени, только о себе говорим, только о наших моментах, - сказал Умяров в интервью, выложенном в аккаунте красно-белых в YouTube.

Добавим, что в рамках второго тура чемпионата России «Спартак» встретится с «Ахматом». Встреча пройдет в Москве 14 августа.