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13 августа 20:28

Сергей Ташуев: Считаю хорошим для «Спартака» приобретение в лице Кокорина

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев оценил переход нападающего Александра Кокорина в «Спартак».

- Сейчас нельзя сказать, что в группе нападения «Спартака» есть лидер, там все конкурентоспособны, но не звездные. Понятно, что таких лидеров, как Артем Дзюба и Сердар Азмун, у «Спартака» не было. А сейчас, набрав хорошую форму, Кокорин может стать первым нападающим. По мне, Кокорин сильнее Джордана Ларссона, Эсекьеля Понсе и Александра Соболева, поэтому считаю хорошим для «Спартака» приобретение в лице Кокорина, - передает слова Ташуева «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Кокорин, пропустивший из-за травмы первый матч сезона с «Сочи», не сыграет в матче 2-го тура РПЛ против «Ахмата» и возможно пропустит игру с «Уфой».

Позже, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем с «Ахматом», говоря о состоянии здоровья Кокорина, отметил, что ему сложно сказать, когда именно нападающий вернется в строй.

источник: «РИА Новости»
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