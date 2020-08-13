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13 августа 20:40

Слуцкий дисквалифицирован на два матча и оштрафован на 200 тысяч рублей

В четверг, 13 августа, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Как сообщает пресс-служба РФС, по итогам заседания было принято решение дисквалифицировать главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого два матча (один из которых условно) чемпионата России «за оскорбительное поведение Официального лица клуба в отношении Официального лица матча». При этом один матч будет считаться реальным исполнением, а второй - условной спортивной санкцией. Также наставник «Рубина» будет оштрафован на 200 тысяч рублей.

Кроме этого для Слуцкого будет установлен испытательный срок до окончания чемпионата России по футболу сезона-2020/21.

Напомним, «Рубин» со счетом 0:2 на своем поле уступил «Локомотиву» в матче 1-го тура чемпионата России. По мнению казанцев, в первом тайме судья должен был назначить пенальти в ворота гостей. В перерыве встречи Слуцкий был удален с тренерской скамейки за споры с главным арбитром Сергеем Ивановым.

источник: РФС
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