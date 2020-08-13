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13 августа 21:05

«Спартак» оштрафован на 185 тысяч рублей по итогам матча с «Сочи»

В четверг, 13 августа, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Как сообщает пресс-служба РФС, по итогам заседания было принято решение оштрафовать «Спартак» на 120 тысяч рублей за «за необеспечение безопасности на стадионе и за появление на поле постороннего лица», на 50 000 тысяч – «за бросание зрителями предметов на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию», на 10 тысяч – «за скандирование зрителями оскорбительных выражений» и на 5 тысяч – «за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента».

Ранее стало известно, что по итогам заседания также было принято решение дисквалифицировать главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого два матча (один из которых условно) «за оскорбительное поведение Официального лица клуба в отношении Официального лица матча».

источник: РФС
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