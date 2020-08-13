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13 августа 22:53

«Спартак» поддержал Шмурнова: Ждем вас на «Открытие Арене»

«Спартака» выразил разочарование отстранением Александра Шмурнова от работы на канале «Матч ТВ» и пригласил комментатора на «Открытие Арену».

«Александр Иванович, ждем вас на «Открытие Арене»! Разочарованы случившимся и благодарны за вашу позицию. Наши двери всегда открыты!» - говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Напомним, что на последних минутах матча 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» Шмурнов раскритиковал работу судейской бригады во главе с Василием Казарцевым. Позже стало известно, что Шмурнов отстранен от работы на канале «Матч ТВ», а вместо него на встрече 1/4 финала Лиги чемпионов «Аталанта» - «ПСЖ» работал комментатор Нобель Арустамян.

источник: ФК «Спартак»
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«Спартак» поддержал Шмурнова: Ждем вас на «Открытие Арене»
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