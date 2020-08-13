«Спартак» поддержал Шмурнова: Ждем вас на «Открытие Арене»

«Александр Иванович, ждем вас на «Открытие Арене»! Разочарованы случившимся и благодарны за вашу позицию. Наши двери всегда открыты!» - говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Напомним, что на последних минутах матча 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» Шмурнов раскритиковал работу судейской бригады во главе с Василием Казарцевым. Позже стало известно, что Шмурнов отстранен от работы на канале «Матч ТВ», а вместо него на встрече 1/4 финала Лиги чемпионов «Аталанта» - «ПСЖ» работал комментатор Нобель Арустамян.