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14 августа 09:13
автор: Юрий Нечаев

Симеоне назвал заслуженным поражение «Атлетико» от «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов

Немецкий клуб впервые в своей истории вышел в полуфинал самого престижного еврокубка.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг».

«Мы выложились на все 100%. Нам было сложно выигрывать единоборства, они были быстрее. Мы не смогли сыграть так, как хотели. Мне понравился огромный энтузиазм и свежесть «Лейпцига». Нам нет никаких оправданий. Мы заслуженно вылетаем и должны поздравить наших соперников», — цитирует Симеоне пресс-служба УЕФА.

Напомним, футболисты «РБ Лейпциг» обыграли «Атлетико» в матче ¼ финала Лиги чемпионов со счетом 2:1. В составе немецкого клуба голами отметились Даниэль Ольмо и Тайлер Адамс, у испанской команды отличился Жоау Фелиш.

Таким образом, «Лейпциг» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против «ПСЖ». Встреча состоится 18 августа на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне.

источник: UEFA (УЕФА)
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