Нагельсманн - после победы над «Атлетико»: Сегодня мы счастливы, а завтра начнем думать о «ПСЖ»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн поделился эмоциями после победы над «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Нам не удалось создать много моментов в первом тайме, но мы очень хорошо защищались. Сегодня решающую роль сыграла наша атакующая игра. У «Атлетико» было мало моментов, мы создали больше.

Сегодня мы счастливы, а завтра начнем думать о «ПСЖ». Это будет еще одна сложная игра, но у нас будет план на нее», — цитирует Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

Напомним, футболисты «РБ Лейпциг» обыграли «Атлетико» в матче ¼ финала Лиги чемпионов со счетом 2:1. В составе немецкого клуба голами отметились Даниэль Ольмо и Тайлер Адамс, у испанской команды отличился Жоау Фелиш.

Таким образом, «Лейпциг» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против «ПСЖ». Встреча состоится 18 августа на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне.