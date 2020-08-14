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14 августа 10:35
автор: Юрий Нечаев

Полузащитник сборной Южной Кореи Хван Ин Бом стал игроком «Рубина»

Соглашение рассчитано на три года.

«Рубин» объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Южной Кореи Хван Ин Бомом.

Футболист будет играть под номером «6», сообщает пресс-служба казанцев.

В прошлом сезоне 23-летний полузащитник выступал за «Ванкувер», отметившись одной результативной передачей в шести матчах.

За свою национальную сборную Хван Ин Бом провел 23 игры и забил три гола.

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