Полузащитник сборной Южной Кореи Хван Ин Бом стал игроком «Рубина»

«Рубин» объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Южной Кореи Хван Ин Бомом.
Футболист будет играть под номером «6», сообщает пресс-служба казанцев.
❗️Официально: Хван Ин Бом – в «Рубине»— «Рубин» Казань (@fcrk) August 14, 2020
ФК «Рубин» подписал контракт на три года с 23-летним полузащитником @WhitecapsFC и сборной Южной Кореи Хван Ин Бомом. Игрок присоединится к команде после оформления всех документов.
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В прошлом сезоне 23-летний полузащитник выступал за «Ванкувер», отметившись одной результативной передачей в шести матчах.