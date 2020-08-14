«Развитие атак чаще стало идти от вратаря». Семин - об изменениях в игре «Локо» при Николиче

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил, как изменилась игра железнодорожников под руководством Марко Николича.

«Небольшие изменения есть. Контроль мяча больше у двух центральных защитников, развитие атак чаще стало идти от вратаря. Другое осталось прежним», - цитирует Семина «Матч ТВ».

Напомним, Николич возглавил «Локомотив» 1 июня. Под его руководством команда провела 10 матчей, в которых одержала пять побед, потерпела одно поражение и четыре раза сыграла вничью.

Прошлый сезон красно-зеленые завершили на втором месте в турнирной таблице РПЛ. В первом туре чемпионата России-2020/21 «Локомотив» в гостях обыграл «Рубин» 2:0.