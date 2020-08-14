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14 августа 11:21
автор: Юрий Нечаев

Коке: «РБ Лейпциг» был лучше «Атлетико» на протяжении всего матча

Немецкий клуб впервые в своей истории вышел в полуфинал самого престижного еврокубка.

Полузащитник «Атлетико» Коке не скрывал разочарования после поражения от «РБ Лейпциг» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Они играли намного лучше на протяжении всего матча. Они были быстрее и интенсивнее. Когда соперники лучше, нужно просто снять шляпу перед ними. Мы не смогли выдержать их интенсивность.

В трех матчах мы могли выиграть Лигу чемпионов, но этого не произошло», - цитирует испанца официальный сайт УЕФА.

Напомним, футболисты «РБ Лейпциг» обыграли «Атлетико» в матче ¼ финала Лиги чемпионов со счетом 2:1. В составе немецкого клуба голами отметились Даниэль Ольмо и Тайлер Адамс, у испанской команды отличился Жоау Фелиш.

Таким образом, «Лейпциг» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против «ПСЖ». Встреча состоится 18 августа на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне.

источник: UEFA (УЕФА)
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