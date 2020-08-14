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14 августа 12:02
автор: Юрий Нечаев

Александр Шмурнов: Я всегда буду отстаивать справедливость в нашем футболе

Комментатор избежал серьезных санкций.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов прокомментировал ситуацию, сложившуюся после матча первого тура РПЛ «Спартак» - «Сочи».

«В то воскресенье после матча Спартак - Сочи я переборщил с эмоциями. Нет, даже не так. С эмоциями, как и с сутью, все было в порядке. С формулировками - не все. Были переговоры. В итоге выяснилось, что адекватных людей вокруг меня, в том числе - среди нового руководства Матч-ТВ, - больше, чем я думал. Мы идем дальше, работаем. Разумеется, я ни за что не сдам позиций! И всегда буду отстаивать справедливость и главенство спортивного принципа в нашем футболе!» - написал комментатор в твиттер.

Напомним, во встрече «Спартак» - «Сочи» (2:2) главный арбитр Василий Казарцев назначил два сомнительных пенальти в ворота москвичей. Шмурнов, комментировавший этот матч, в эмоциональной манере раскритиковал действия судьи.

Шмурнов должен был работать на матче Лиги чемпионов «Аталанта» - «ПСЖ», но вместо него эту игру комментировал Нобель Арустамян.

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