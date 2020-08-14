Защитник «Ливерпуля» Трент признан лучшим молодым игроком АПЛ сезона-2019/20

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд признан лучшим молодым игроком АПЛ в сезоне-2019/20.

В голосовании болельщиков 21-летний футболист опередил Джека Грилиша («Астон Вилла»), Дина Хендерсона («Шеффилд Юнайтед»), Мейсона Гринвуда, Антони Марсьяля, Маркуса Рэшфорда (все — «Манчестер Юнайтед»), Мейсона Маунта и Кристиана Пулишича (оба — «Челси»).

В минувшем сезоне в чемпионате Англии Арнолд принял участие во всех 38 матчах. В его активе четыре гола и 13 результативных передач. Защитник помог «Ливерпулю» впервые за 30 лет стать чемпионом страны.