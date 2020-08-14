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14 августа 15:23
автор: Юрий Нечаев

Защитник Рыков стал игроком «Урала»

Прошлый сезон игрок провел в «Динамо».

Защитник Владимир Рыков перешел в «Урал».

Футболист будет играть под 44-м номером, сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне 32-летний защитник провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

Завтра, 15 августа, во втором туре РПЛ «Урал» сыграет в гостях против «Рубина».

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