Защитник Рыков стал игроком «Урала»

Защитник Владимир Рыков перешел в «Урал».
⚡Владимир Рыков - в #ФКУрал!— ФК Урал (@FCURAL) August 14, 2020
⚽️ 32-летний российский защитник сегодня был заявлен за наш клуб и уже присоединился к команде. Вместе с «Уралом» он отправится на выездной матч в Казань.
В Екатеринбурге Рыков будет играть под 44-м номером.
Добро пожаловать! 🧡🖤 pic.twitter.com/pU4soVg1L5
Футболист будет играть под 44-м номером, сообщает пресс-служба клуба.
В прошлом сезоне 32-летний защитник провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.