Защитник Рыков стал игроком «Урала»

Защитник Владимир Рыков перешел в «Урал».

⚡Владимир Рыков - в #ФКУрал!



⚽️ 32-летний российский защитник сегодня был заявлен за наш клуб и уже присоединился к команде. Вместе с «Уралом» он отправится на выездной матч в Казань.



В Екатеринбурге Рыков будет играть под 44-м номером.



Добро пожаловать! 🧡🖤 pic.twitter.com/pU4soVg1L5