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14 августа 17:57

Максим Орешкин: ЦСКА разработал стратегию развития на три сезона с амбициозными целями

Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин рассказал о стратегии развития клуба в ближайшие несколько лет.

- Мы разработали стратегию развития клуба на предстоящие три сезона с очень амбициозными целями, понятным планом действий по всем ключевым направлениям: и по устойчивости финансовой составляющей, и по развитию основной команды, и по инфраструктуре, и по развитию детско-юношеской спортивной школы.

Уже проведена работа по привлечению целого ряда новых спонсоров, команда начинает усиливаться игроками, способными стать звездами нашего чемпионата уже в текущем году. Настроения в клубе серьезно изменились за последние пару месяцев, сейчас идет активная работа, которая уже в ближайшем будущем, уверен, даст результаты.

Но при этом мы только в начале большого пути: предстоит проделать еще большую работу, чтобы вернуть ПФК ЦСКА в лидеры российского футбола, - приводит слова Орешкина пресс-служба ЦСКА.

Добавим, что по итогам прошлого сезона ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице российского первенства, получив прямую путевку в групповой этап Лиги Европы.

В первом туре текущего сезона ЦСКА в гостях одержал победу над «Химками» (2:0). В следующем матче чемпионата армейцы сыграют на своем поле с «Тамбовом».

источник: ПФК ЦСКА
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