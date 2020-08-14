Тедеско не включен в заявку «Спартака» на матч с «Ахматом»

«Спартак»: Максименко, Жиго, Айртон, Соболев, Ларссон, Джикия, Понсе, Крал, Маслов, Зобнин, Умяров.

Запасные: Ребров, Тиль, Бакаев, Глушенков, Кутепов, Гапонов, Ещенко, Голосов, Маркитесов, Мирзов, Рассказов.

Отметим, что главный тренер красно-белых Доменико Тедеско отсутствует в заявке на эту встречу. Как сообщается на сайте РПЛ, руководить московской командой в матче будет ассистент Андреас Хинкель.

Добавим, что встреча состоится сегодня в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.