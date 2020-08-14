«Уфа» на выезде взяла верх над «Арсеналом»

В составе тульской команды голами отметились Евгений Луценко (26-я минута) и Кингз Кангва (72), у уфимского клуба отличились Вячеслав Кротов (45+1), Артем Голубев (54) и Ловро Бизяк (63, пен.).

Отметим, что на 85-й минуте встречи за вторую желтую карточку Кангва был удален с поля.

После этой игры «Уфа» набрала три очка и поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал», набрав одно очко, занимает 12-е место.

В следующем туре «Уфа» на своем поле сыграет против «Спартака», а «Арсенал» на выезде встретится с «Краснодаром».