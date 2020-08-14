ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
14 августа 19:56

«Уфа» на выезде взяла верх над «Арсеналом»

Футболисты «Уфы» переиграли «Арсенал» в гостевом матче 2-го тура чемпионата России со счетом 3:2.

В составе тульской команды голами отметились Евгений Луценко (26-я минута) и Кингз Кангва (72), у уфимского клуба отличились Вячеслав Кротов (45+1), Артем Голубев (54) и Ловро Бизяк (63, пен.).

Отметим, что на 85-й минуте встречи за вторую желтую карточку Кангва был удален с поля.

После этой игры «Уфа» набрала три очка и поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал», набрав одно очко, занимает 12-е место.

В следующем туре «Уфа» на своем поле сыграет против «Спартака», а «Арсенал» на выезде встретится с «Краснодаром».

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Александр Овечкин прокоментировал поражение «Вашингтона» в первом матче серии плей-офф НХЛПервые топ-матчи и укороченный уик-энд. Главное о 2-м туре РПЛЗвонарёва проиграла в США, Калинская и Блинкова начинают вечером во вторникТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЖурнал Maxim назвал самую сексуальную россиянкуКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размера
Вертонген подписал трехлетний контракт с «Бенфикой»
Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген подписал соглашение с португальской командой.
14.08.2020 20:45
Футбол
Веретенников будет исполнять обязанности главного тренера «Рубина»
Олег Веретенников будет исполнять обязанности главного тренера «Рубина» в матче 2-го тура чемпионата России с «Уралом».
14.08.2020 20:29
Футбол
«Уфа» на выезде взяла верх над «Арсеналом»
Футболисты «Уфы» переиграли «Арсенал» в гостевом матче 2-го тура чемпионата России со счетом 3:2.
14.08.2020 19:56
Футбол
«Спартак»: Тедеско плохо себя почувствовал и остался в отеле
Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов объяснил причину отсутствия Доменико Тедеско в заявке на матч с «Ахматом».
14.08.2020 19:46
Футбол
«Ахмат» назвал состав на матч со «Спартаком»
Стал известен состав «Ахмата» на матч 2-го тура чемпионата России со «Спартаком».
14.08.2020 19:35
Футбол
Тедеско не включен в заявку «Спартака» на матч с «Ахматом»
Стал известен состав «Спартака» на матч 2-го тура чемпионата России с «Ахматом».
14.08.2020 19:22
Футбол
«Сочи» - «Химки». Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Химок» на матч 2-го тура чемпионата России.
14.08.2020 18:17
Футбол
Максим Орешкин: ЦСКА разработал стратегию развития на три сезона с амбициозными целями
Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин рассказал о стратегии развития клуба в ближайшие несколько лет.
14.08.2020 17:57
Футбол
«Арсенал» - «Уфа». Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Уфы» на матч 2-го тура чемпионата России.
14.08.2020 17:40
Футбол
Мелкадзе перешел в «Ахмат» на правах аренды
Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе продолжит карьеру в «Ахмате».
14.08.2020 17:28
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика