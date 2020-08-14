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14 августа 21:32

Юмтити сдал положительный тест на коронавирус

Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити заразился коронавирусом.

«После тестов, проведенных в четверг, у игрока первой команды Самуэля Умтити оказался положительный результат на Covid-19. У футболиста нет симптомов, он здоров и находится дома в изоляции.

Клуб проинформировал соответствующие спортивные органы и органы здравоохранения, а также отслеживает всех, кто контактировал с игроком, чтобы они могли пройти соответствующие тесты», - говорится в заявлении пресс-службы каталонской команды.

Напомним, что сегодня «Барселона» в Лиссабоне сыграет против «Баварии» в матче ¼ финала Лиги чемпионов.

источник: ФК «Барселона»
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