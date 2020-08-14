«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Ларссона и Понсе

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых. В составе московской команды голами отметились Джордан Ларссон (52-я минута) и Эсекьель Понсе (69).

Отметим, что на 77-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален защитник грозненской команды Максим Ненахов.

После этой игры «Спартак» набрал четыре очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» с одним очком занимает 11-е место.

В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет против «Уфы», а «Ахмат» на своем поле встретится с «Ротором».

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