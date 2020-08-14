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14 августа 21:57

«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Ларссона и Понсе

Футболисты «Спартака» одержали победу над «Ахматом» в домашнем матче 2-го тура чемпионата России.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых. В составе московской команды голами отметились Джордан Ларссон (52-я минута) и Эсекьель Понсе (69).

Отметим, что на 77-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален защитник грозненской команды Максим Ненахов.

После этой игры «Спартак» набрал четыре очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» с одним очком занимает 11-е место.

В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет против «Уфы», а «Ахмат» на своем поле встретится с «Ротором».

Чемпионат России
2-й тур

«Спартак» – «Ахмат» - 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Ларссон (52, пен.), 2:0 – Понсе (69).

«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Айртон, Крал, Зобнин, Умяров (Ещенко, 75), Соболев, Ларссон (Бакаев, 83), Понсе (Глушенков, 88).

«Ахмат»: Шелия, Ненахов, Семенов, Нижич (Пуцко, 63), Богосовац, Исмаэл (Понсе, 41), Иванов, Бериша (Адамов, 82), Харин (Роши, 63), Швец, Ильин (Садулаев, 64).

Предупреждения: Бериша (2), Швец (26), Харин (38), Крал (40), Исмаэл (40), Семенов (50), Ненахов (68), Богосовац (72), Зобнин (86), Роши (90).

Удаление: Ненахов (77).

источник: «Советский спорт»
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